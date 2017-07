D’entre els països no comunitaris preferits pels turistes hispans hi ha el Marroc i els Estats Units

Andorra és el tercer destí preferit pels espanyols quan viatgen fora de la Unió Europea (UE), segons dades de l’Eurostat, l’agència estadística de la UE. L’informe indica que només el 8% dels turistes espanyols viatgen a països que es troben fora de l'àmbit comunitari, i de la totalitat d’aquests el 5% escullen Andorra com a destí per passar-hi una o més nits. Per davant del Principat, els espanyols prefereixen el Marroc, on hi viatja el 14,2% dels que fan vacances fora de la UE, i els Estats Units, on hi va el 7,5%.

Els espanyols són els turistes que més fan