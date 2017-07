L’aute diu que regirar habitatges i despatxos està justificat perquè els germans han entregat a Espanya dades bancàries secretes

La batlle Alexandra Terés ha rebutjat l’incident de nul·litat presentat pels germans Cierco contra l’escorcoll dels seus domicilis i oficines i que pretenia que se’ls retornés tota la documentació comissada per la policia. La batlle considera que hi ha molts motius que justificaven el registre derivat de la querella que la família Pujol ha presentat contra els germans i Joan Pau Miquel per revelació de secrets bancaris. S’acusa els Cierco d’haver entregat a la policia patriòtica espanyola (2014) les dades dels diners que tenia la família a BPA. I també d’haver donat recentment al fiscal anticor­rupció espanyol, Manuel Moix (dimitit