Actualitzada 07/07/2017 a les 06:44

Un grup d’antics parlamentaris francesos, convidats pel Grup d’Exsíndics i Exconsellers generals (Gesco), visitarà avui el Consell General. El programa previst per als exparlamentaris del país veí preveu conèixer les interioritats del parlament andorrà. A l’agenda de la jornada, i just al punt del migdia, hi ha prevista la presa d’una fotografia oficial davant de Casa de la Vall.