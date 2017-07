Presentarà la petició al Govern i al Copríncep episcopal quan arribi a les 5.000 signatures

L’associació Stop Violències va iniciar dimecres una campanya a través de la comunitat d’internet Avaaz per demanar al Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i al Govern la despenalització de l’avortament a Andorra. L’objectiu de la campanya, que porta per nom Llibertat és decidir, és arribar a aconseguir el suport de 5.000 persones, moment en el qual l’associació enviarà la petició al cap d’Estat i a l’executiu.

Stop Violències demana que es despenalitzi l’avortament com a mínim en tres supòsits: violació, perill físic o psicològic per la mare o malformació del fetus. Igualment, reclama que l’avortament sigui gratuït i amb un cercle clar