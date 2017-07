Camp diu que la recuperació ajudarà l'emprenedoria

Actualitzada 07/07/2017 a les 06:44

Redacció Sant Julià de Lòria

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va explicar que ara és un bon moment per emprendre a Andorra i que la majoria d’indicadors són positius, a més, la demanda ha crescut entre els consumidors i les empreses.

El ministre va fer aquestes declaracions durant la clausura del 17è Taller d’Emprenedors, que es va celebrar ahir a la Universitat d’Andorra. En total, 15 dels 18 emprenedors que van iniciar el taller el van acabar amb un pla d’empresa satisfactori, i es van entregar els premis als tres millors projectes. El primer, dotat amb 2.000 euros, se’l va endur un projecte d’elaboració artesanal de formatges. El segon, de 1.300 euros, va ser per a un projecte de serveis amb drons, i finalment el tercer, de 750 euros, va ser per a una aplicació de compres per als turistes. Al llarg de les 17 edicions, més de 240 emprenedors han elaborat satisfactòriament el seu pla d’empresa.