Actuació conjunta de la colla d'Andorra i la de Barcelona

Actualitzada 07/07/2017 a les 06:46

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Els Castellers d’Andorra i els de Barcelona faran una actuació conjunta diumenge a partir de les onze del matí a la plaça de les Fontetes de la Massana amb motiu de les festes del Roser. La catalana serà la colla de més categoria que actuarà enguany a Andor­ra i malgrat que fa sovint castells de nou pisos els que faran a la Massana seran de vuit perquè no tindrà prou efectius per dur a terme amb seguretat aquest tipus de torres. Els andorrans es conformaran també a fer castells de sis pisos i no n’intentaran cap de set, que és la fita de la temporada.