Ordino declara desert el concurs de la xarxa de calor en edificis públics

El comú d’Ordino va acordar deixar desert el concurs per a la xarxa de calor per a edificis públics. La corporació havia previst una inversió de 200.000 euros per a l’obra i havia de permetre abastir de calefacció i aigua calenta diferents edificis públics del poble.

La idea passa per aprofitar l’energia sobrant de la caldera de biomassa i de les plaques solars tèrmiques del Centre Esportiu d’Ordino (CEO) per escalfar al- tres edificis. Es tracta d’un sistema conegut com a district heating. El comú treballava que la xarxa fos ja una realitat a mitjan aquest any, però no s’han presentat ofertes per fer-se’n càrrec. D’altra banda, FEDA ha fet pública aquesta setmana la convocatòria d’un concurs d’àmbit nacional per als treballs tècnics relatius a la redacció i direcció d’obres del projecte per fer una xarxa de calor a la Comella. Les empreses poden retirar els plecs a les oficines de FEDA abans del 2 d’agost i el 8 d’agost s’obriran els sobres.