El contracte industrial i un nou viver d'empreses, els dos reptes del Taller d'emprenedors

Enguany hi ha participat 18 persones de les quals 15 s'han graduat

Actualitzada 06/07/2017 a les 19:37

Un any més –i ja en van disset–, el Taller d'emprenedors ha tancat les seves portes amb una nova fornada d'idees i projectes, per part d'un total de quinze persones que aquest dijous a la tarda han rebut un diploma com a símbol de la finalització dels seus estudis. Amb tot, el taller d'aquest any va iniciar-se amb divuit persones, de les quals només una quinzena van aconseguir superar el projecte empresarial. Com a curiositat, un dels graduats d'aquesta edició ha estat l'exministre d'Administració Pública, Transports i Comunicacions, Jordi Alcobé.



L'emprenedoria és un aspecte molt vinculat a la recerca i la innovació. Per aquest motiu, el rector de la Universitat d'Andorra, Miquel Nicolau, ha anunciat que de cara a l'any vinent està previst que s'iniciïn dos projectes relacionats amb aquest aspecte.



El primer, que segons ha explicat Nicolau està "força avançat", és la creació d'un contracte industrial; és a dir, un tipus de doctorat que es realitza dins de les empreses, per tal de dur a terme projectes estratègics relacionats amb la recerca dins de l'àmbit empresarial. El segon projecte, que està menys desenvolupat, va relacionat amb la creació d'un viver d'empreses per a emprenedors, per tal que aquells que finalitzin els seus estudis puguin disposar d'alternatives.



En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha destacat la permanència de la iniciativa durant tots aquests anys, atès que "cada any els resultats sempre han estat satisfactoris". A més, Camp també ha ressaltat els màxims històrics que s'han registrat els darrers dos anys pel que fa a la creació de negocis, tot i que ha assenyalat que "hi ha una llei d'emprenedoria entrada al Consell pel PS, però ens hi haurem de posar tots plegats i arremangar-nos perquè és una llei que requereix molts canvis".



El ministre ha explicat que amb el canvi ministerial que hi haurà els mesos vinents, l'emprenedoria es podria veure afectada positivament, ja que "permetrà ajustar projectes que estan en cartera i no s'han acabat de realitzar". I és que alguns dels projectes dels emprenedors d'enguany s'han centrat en aspectes com la gastronomia, les aplicacions en xarxa i altres serveis. L'acte de cloenda també ha servit per recompensar tres projectes amb xecs per valor de 2.000, 1.300 i 750 euros.



Disset anys del Taller d'emprenedors que s'han traduït amb 248 alumnes graduats, tot i que en total s'han inscrit 323 persones. A més, els estudiants van elaborar 84 projectes empresarials que s'han convertit en empreses.