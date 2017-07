“Vaig salvar un nen que s'ofegava i gairebé moro”

El 2013 se’n va anar a Londres perquè buscava créixer professionalment. Li va costar, però fa un any que forma part de la unitat d’investigació de crims menors de la policia metropolitana de l’urbs britànica. Ha estat nominada als Police Bravery Awards del Regne Unit, per salvar un nen que havia caigut en un llac gelat.



Va ser una de les primeres de la seva promoció. Per què va marxar del cos de policia d’Andorra?

Tenia l’aspiració de quelcom més dins del cos, així que vaig treure’m la carrera de dret i vaig agafar una excedència per fer pràctiques en un bufet