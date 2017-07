S'obre una nova convocatòria per a la contractació de 10 agents de policia

Actualitzada 05/07/2017 a les 18:35

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la convocatòria per a la contractació de 10 agents de policia. Aquesta nova licitació té lloc després que s’hagi exhaurit el termini del primera convocatòria per a la provisió de 31 places, publicada al BOPA del passat 6 d’abril 2017, de les quals 21 candidats continuen el procés de selecció per accedir a ser agent de policia.Entre els diferents requisits que cal complir per poder optar a ser agent de Policia destaquen tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat i no haver superat els 39 anys a la data de publicació de l'edicte d’aquesta convocatòria, posseir el títol de batxillerat o un diploma equivalent, no tenir antecedents penals, i tenir una alçada de 1,60 metres per a les dones i 1,65 metres per als homes.Els candidats interessats en postular a la convocatòria han d’adreçar una sol·licitud al Grup de Recursos Humans del Cos de Policia, situat a l’edifici administratiu de l’Obac (Escaldes-Engordany) abans de les 14 hores de l’onze d’agost.El temari requerit es publicarà demà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i també estarà disponible al web www.policia.ad