Martí respon al PS que les parròquies més poblades "reben més diners, abans i ara"

El cap de Govern s'ha mostrat satisfet aquest dimecres que la reforma de les competències i les transferències tiri endavant gràcies al suport del grup parlamentari liberal

Actualitzada 05/07/2017 a les 19:54

Toni Martí ha mostrat la seva satisfacció pel fet que la reforma del model de competències i de transferències als comuns pugui tirar endavant, ja que amb tota probabilitat, rebrà el suport de 24 o 25 vots, "el consens màxim al qual es podia assolir". Així, ha agraït al grup parlamentari liberal que, malgrat defensar que cal un informe vinculant dels comuns per a cessions gratuïtes de terreny per a projectes d'interès nacional, "no hagi dit o tot o res" com sí que considera que han fet els consellers del PS.



Martí ha defensat que la modificació de competències acordada "no és una reformeta", i ha citat canvis com el fet que els comuns hagin acceptat cedir terrenys gratuïtament, o que s'hagin clarificat les competències en matèria de carreteres secundàries, manteniment dels torrents o reformes de ponts.



En matèria de transferències, el cap de Govern ha destacat que s'ha aconseguit el gran objectiu, que era que els comuns renunciessin a més diners "en favor de la sostenibilitat general", i ha explicat que els criteris de repartiment s'han fet pensant en què els comuns, amb la seva situació actual, estiguin confortables. Martí ha assegurat que totes les propostes que s'han aportat, incloent la del PS, s'han fet partint de la base de la filosofia de repartiment proposada pel Govern. "En línies generals, el PS està d'acord gairebé amb tot, però es ven com es ven", ha lamentat.



En relació a la proposta socialdemòcrata, que dona més pes a la població i a les xarxes, de manera que sortirien guanyant Andorra la Vella i Sant Julià, Martí ha assegurat que les parròquies amb més població han rebut sempre més diners, i que ara també. També ha agraït a Conxita Marsol i a Josep Miquel Vila "que hagin dit el que pensaven i que s'hagin defensat", però assegura que Marsol no ha demanat 800.000 euros més tal com proposa el PS. A més, el cap de Govern ha assenyalat que mentre que a la capital les transferències no són ni un 30% del pressupost, a Ordino són gairebé un 70%, "perquè no tenen la capacitat de generar tants ingressos". També ha afegit que Andorra la Vella o Escaldes-Engordany no tenen la problemàtica de tenir una estació d'esquí deficitària, com és Arcalís.