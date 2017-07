Martí i Mateu es reuniran amb Macron el dia 18

El cap de Govern i el síndic general li entregaran el passaport andorrà i la medalla de Copríncep

El cap de Govern, Toni Martí, i el síndic general, Vicenç Mateu, viatjaran a França el 18 de juliol per fer entrega al nou Copríncep, Emmanuel Macron, del passaport andorrà i de la medalla que li correspon com a nou cap d’Estat, segons va informar ahir la subsíndica, Mònica Bonell. Els dos polítics andorrans ja es van desplaçar fins al palau de l’Elisi, el mes d’abril passat per acomiadar-se del fins ara Copríncep, Francois Hollande.

Bonell també va explicar que la setmana passada es van entregar les liquidacions dels comptes que va presentar SDP a la Batllia, que també els va