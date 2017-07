El Govern farà la proposta sobre el tabac a la Unió Europea la setmana vinent

El cap de l'executiu s'ha mostrat convençut que s'assolirà "un bon acord" en matèria de lliure circulació de mercaderies

El pròxim dimecres 12 de juliol, Andorra presentarà davant la Unió Europea la proposta per mantenir, almenys durant un temps, el sector del tabac fora de la unió duanera. Així ho ha informat avui el cap de Govern, Toni Martí, que també ha assegurat que serà la darrera trobada de les negociacions per l'acord d'associació en què participarà el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que deixarà el càrrec per motius personals pocs dies després.



Martí, que no ha volgut donar els detalls del text, ha assegurat que és una proposta que s'ha fet consultant tant els colliters com els productors, i que "convé a tots els agents implicats". Martí ha assegurat que així ho argumentaran davant la UE la setmana vinent. Un cop presentada a la Unió Europea, el cap de Govern ha informat que després de vacances "es concretaran les posicions".



D'altra banda, el cap de l'executiu ha indicat que en les darreres setmanes ha parlat amb les forces polítiques que no estan dins del pacte d'Estat de l'acord d'associació i que la situació "s'ha assossegat bastant", i que "l'ambient és més constructiu i més plàcid".