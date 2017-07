Es preveu reduir la factura de les proves de laboratori en més d'un 5%

El Govern, a proposta del ministre de Salut, Carles Alvarez, ha aprovat les noves tarifes de responsabilitat per certes determinacions analítiques, una mesura que revisa i actualitza la Nomenclatura General i les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.



La revisió de la nomenclatura dels actes de Biologia Mèdica ha pres el model de concordança amb les tarifes dels països veïns adaptant-lo a les especificitats del Principat, i el model ha estat exposat als diferents laboratoris clínics del país inclòs el del SAAS.



Les noves tarifes afecten un total de 28 determinacions analítiques i representen un estalvi aproximat per a la CASS de 350.000 euros a l'any, amb el que es preveu reduir la factura de les proves de laboratori en més d'un 5%. Les noves tecnologies en les tècniques analítiques han facilitat la reducció dels costos d'aquests actes.



Aquesta mesura s'emmarca en la reforma sanitària que està duent a terme l'Executiu amb l'objectiu de fer una revisió exhaustiva de la nomenclatura que recull les diferents prestacions que paga la CASS amb la finalitat d'actualitzar-la i fer-la compatible amb un sistema de pagament més modern, adequat i just. Aquest fet acompanyat d'altres mesures contemplades a la reforma com són la protocol·lització de les intervencions clíniques, l'establiment d'indicacions en la prescripció de proves i els avantatges que comportarà la Història Clínica Compartida, orientaran al sistema de salut a racionalitzar la despesa sanitària d'Andorra.