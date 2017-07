El cap de Govern assegura que és optimista amb l'afer Grandvalira

Garanteix que l'executiu farà les gestions necessàries perquè "independentment de l'acord de dissolució" es pugui reconduir la situació

"Parlant la gent s'entén", ha ressaltat el cap de Govern, Toni Martí, referint-se a la situació actual de Nevasa, la societat que gestiona Grandvalira. Martí ha assegurat que tot i l'acord de dissolució de la societat a què es va arribar aquest passat dilluns, "encara és optimista".



El cap de Govern ha comentat que ha parlat amb els diversos implicats, "Viladomat, Torres i Mandicó", amb els quals té "una bona relació" i farà el que sigui necessari per reconduir la situació. "El Govern està a la seva disposició per fer les gestions necessàries", ja que creu que la marca Grandvalira "no és qualsevol marca i val la pena lluitar perquè es conservi".



Respecte l'acord de liquidació de Nevasa, que durarà dos anys, Martí n'extreu que és positiu que es mantingui la marca i el forfet únic durant aquesta temporada d'hivern i que hi hagi l'opció que també es mantingui a la següent.



Martí ha reiterat que l'objectiu de la plataforma de Soldeu és poder disputar les finals de la Copa del Món en dues pistes, la de l'Avet i la de l'Àliga, una voluntat que considera "legítima". El cap de Govern considera que s'han de veure unes finals del món "molt lluïdes" i que estiguin "a vessar de gent" tant les pistes del Tarter com les de Soldeu, perquè "qui en surt beneficiat és Andorra", ha conclòs.