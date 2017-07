Un expert assegura que els canvis tecnològics arrasaran els sectors econòmics que es dediquen a la intermediació

El XIX cicle d’Empresa Familiar i Qualitat s’ha presentat enguany sota el títol ‘Canvis tecnològics i emprenedoria social

Actualitzada 04/07/2017 a les 13:54

L’aparició de tecnologies com el 'blockchain' o la intel·ligència artificial podrien acabar amb gran part dels sectors econòmics que es dediquen a la intermediació. O almenys així ho assegura el director general i cofundador de Ship2B, Xavier Pont, que també apunta que “el canvi tecnològic és d’una dimensió desconeguda” i que només el futur podrà dictaminar com la societat s’hi acaba adaptant. Així ho ha explicat durant la ponència que ha dut a terme en el marc del XIX cicle d’Empresa Familiar i Qualitat, que enguany s’ha presentat sota el títol ‘Canvis tecnològics i emprenedoria social’. L’acte s’ha celebrat avui al matí a l’hotel Anyós Park i ha estat organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) i ha comptat amb el suport de Crèdit Andorrà i MoraBanc.



La tecnologia del futur per excel·lència serà 'blockchain', segons ha apuntat el cofundador de Ship2B. “És una mena d’Internet però on tots els orinadors estan connectats entre sí i això produeix que la informació sigui compartida entre tots i s’eliminen els agents intermediaris”, ha dit. Segons Pont, aquesta nova tecnologia provocarà la desaparició de tots aquells actors intermediaris com els notaris, els advocats, els bancs, etc. “Qualsevol persona que faci una activitat d’intermediació serà substituïda per una sèrie d’ordinadors connectats que donaran molta més confiança, credibilitat i seguretat que no l’agent intermediari”, ha explicat.



Per tot això, Xavier Pont ha animat a tots els sectors econòmics principals del país a adaptar-se als nous temps per no quedar-se enrere, i ha recordat que la banca ja ho està fent. Tot i les grans virtuts que pot tenir el futur, Pont també ha assenyalat que les futures tecnologies poden ser molt perilloses pel mercat de treball, per l’estat del benestar o per la mateixa espècie humana. “La societat ha d’afrontar una sèrie de debats per poder fer front a aquest tipus de tecnologies”, ha recomanat.



Després de la ponència del director general i cofundador de Ship2B, ha estat el torn de l’enginyer industrial i de sistemes per la Universitat de Fujitsu Limited, Marcos Urarte, que ha volgut despertar la curiositat dels directius per analitzar i descobrir el que està passant més enllà de les fronteres andorranes. Urarte ha parlat sobretot de geopolítica i ha apuntat que actualment el món torna a estar en un moment complicat amb dos grans fronts oberts: el mar oriental de la Xina i el possible enfrontament entre l'Iran i l'Aràbia Saudita.



“Reflexionar sobre el que esta passant és fonamental per poder interpretar el futur”, ha dit. És per això que Marcos Urarte ha apuntat que Andorra ha de començar a definir les seves línies mestres com a país. Segons l’enginyer industrial i de sistemes per la Universitat de Fujitsu Limited, el Principat ha d’apostar pel sector vinculat al talent i a la innovació: “Andorra no pot competir en l'àmbit industrial, així que s’ha d’apostar pel sector del coneixement.”



El XIX cicle d’Empresa Familiar i Qualitat s’ha completat amb la ponència de l’emprenedor Albert Castellana, que ha parlat sobre 'blockchain', i la taula rodona amb tres empreses tecnològiques com són MJN Neuroserveis, Respiro i E-Health. Segons ha apuntat el president d’EFA, Francesc Mora, l’objectiu d’aquesta trobada és “explicar als nostres associats què està passant en aquest món i com els canvis tecnològics poden afectar i tenir un impacte sobre els diferents sectors dels país.”