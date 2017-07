La reforma del repartiment dels diners a les parròquies proposada pel Govern tirarà endavant pel suport dels liberals i de cinc dels set comuns

El suport de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana i Escaldes a la proposta del Govern sobre els diners que cada any es transfereixen als comuns i el compromís dels liberals per votar-hi a favor al Consell van permetre tancar ahir la reforma. Govern, comuns i grups parlamentaris es van reunir ahir en una última trobada que donarà pas a la redacció del text definitiu, en què s’inclouran tots els canvis pactats. L’executiu té previst, segons fonts de la reunió, entrar-ho a tràmit durant aquest mes. El text regularà com es reparteixen els 55 milions d’euros que l’Estat passarà a les