Un total de 131 joves van començar ahir a treballar d’eventuals d’estiu a cinc empreses diferents. La majoria, 112, ho faran en entitats bancàries: Vall Banc, Andbank, MoraBanc i Crèdit Andorrà. La resta treballarà durant les vacances a Andorra Telecom.

Diuen que les bicicletes són per a l’estiu, però per a molts joves l’estiu és un període de temps que els permet agafar experiència professional com a treballadors eventuals. Ahir 131 joves es van incorporar a les seves feines temporals a cinc grans empreses del Principat. A quatre entitats bancàries, per una banda, i a Andorra Telecom, per l’altra. A l’operadora són dinou els eventuals, que estan cursant els estudis universitaris o de formació professional, que s’han incorporat en diferents departaments d’Andorra Telecom en el que, en molts casos, és el seu primer contacte amb el món laboral.

Respecte a les