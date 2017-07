El comitè estratègic Andorra-França per a la millora de carreteres es reunirà dos cops a l'any

Avui ha tingut lloc la primera reunió de treball del comitè de pilotatge estratègic encarregat d'aplicar l'acord per a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals RN20, RN320 i RN22

Actualitzada 04/07/2017 a les 18:47

Avui ha tingut lloc a Tolosa la primera reunió de treball del comitè de pilotatge estratègic paritari Andorra-França encarregat d'aplicar l'acord signat entre els dos països, relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals RN20, RN320 i RN22 entre Tarascon d'Arieja i la frontera francoandorrana. La reunió de treball, segons informa el Govern, ha estat liderada pel ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, per part andorrana i pel prefecte de la regió d'Occitània, Pascal Mailhos, per part francesa.



El ministre Torres s'ha desplaçat a Tolosa acompanyat per l'ambaixadora d'Andorra a la República Francesa, Cristina Rodríguez. També han assistit a la reunió els directors d'Ordenament Territorial i de Protecció Civil, Manel Riera i Francesc Areny respectivament, així com el director tècnic del CENMA, Ramon Copons, tots ells membres del comitè estratègic.



En la reunió d'avui, entre altres aspectes, s'ha exposat l'estat d'avançament dels estudis en curs, i s'ha fixat el calendari dels estudis complementaris i obres. Així mateix, s'ha tractat la situació actual del protocol d'itinerari sobre la RN20. Durant la trobada s'ha determinat que es faran reunions periòdiques dos cops a l'any; la pròxima està prevista per la tardor i se celebrarà a Andorra. També han quedat nomenats els membres del comitè tècnic que està previst que es reuneixi pròximament.



El comitè de pilotatge estratègic paritari s'encarrega d'aplicar l'acord bilateral entre Andorra i França, signat el 22 de març entre el cap de Govern, Toni Martí, i el primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, especialment pel que fa a la validació dels programes d'estudis i d'obres, a proposta del comitè tècnic. Aquest comitè prepara les decisions del comitè de pilotatge tècnic i assegura un seguiment de l'aplicació de les seves decisions, concretament pel que fa a la gestió del calendari i al seguiment dels estudis i de les obres.