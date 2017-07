Andorra Telecom amplia el forfet de 'roaming' a gairebé tot Europa i als Estats Units

L'oferta inclourà tots els països de la zona econòmica europea, excepte Xipre, Croàcia, Eslovènia, Estònia, Letònia i Lituània, que s'està treballant perquè a final d'any estiguin inclosos

Actualitzada 04/07/2017 a les 14:36

Andorra Telecom ha presentat les dues novetats en telefonia mòbil d'aquest juliol. El director d'Internacional i Roaming d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, ha presentat la incorporació dels Estats Units a la zona 1, que és la zona on les tarifes d'itinerància són molt baixes a Europa. Fins ara, un client de l'operadora que viatjava als EUA havia de pagar 10 euros el megabit, un euro i mig el minut, i 50 cèntims l'SMS. Amb el forfet d'itinerància, passarà a pagar només 5 cèntims el megabit, 35 cèntims el minut, i 20 cèntims l'SMS. Amb aquesta oferta, Andorra Telecom equipara els Estats Units a la zona europea. En aquest sentit, el director d'Internacional i Roaming ha assenyalat que Andorra Telecom va un pas endavant respecte als operadors europeus i això és gràcies als acords de descomptes que, una vegada els tenen establerts, els apliquen directament al client.



D'altra banda, es fa una extensió del forfet de Roaming Espanya a gairebé tot Europa i també als Estats Units. Ara, l'oferta inclourà tots els països de la Unió Europa, Suïssa i Noruega, excepte Xipre, Croàcia, Eslovènia, Estònia, Letònia i Lituània, tot i que s'està treballant perquè a final d'any estiguin inclosos. També s'inclouen els Estats Units en aquesta extensió del forfet d'itinerància de dades. El preu seguirà sent el mateix que el del desembre del 2016, quan es va crear el forfet Roaming Espanya, que permetia 100 Mb per un euro i mig, i per un altre euro i mig, 60 minuts de trucades. En total, per 3 euros diaris, l'usuari tenia gairebé totes les comunicacions incloses. El nou forfet s'activa trucant al 115 però el client que ja tenia el forfet de Roaming Espanya, automàticament li queda activat el de gairebé tot Europa. Ara, aquesta tarifa passarà a dir-se només forfet de Roaming.



Les valoracions que Casadevall ha fet del gener al maig del 2017 respecte al mateix període del 2016 són positives. Els minuts trucats i rebuts s'han incrementat un 10%. Els SMS han baixat un 20% perquè les dades han pujat gairebé un 3.800%. Els clients de l'operadora van consumir durant el 2016 300.000 Mb i, al mateix període del 2017, van ser 7 milions de Mb. Segons el portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, "la gent ha perdut la por a fer servir les dades fora del país, i això és explicable a causa dels preus".



De mitjana, el forfet de Roaming Espanya eren quatre de veu i sis de dades. Casadevall ha manifestat que "on es fa més tràfic de dades és a Espanya, amb un 83% respecte a un 9% que es fa a França". Amb la nova tarifa, un client que passava un cap de setmana a França i feia servir durant dos dies 200 Mb de dades i 70 minuts de trucades pagava 200 euros l'any 2015. El 2016, amb la baixada de tarifes, li hauria costat 36 euros. I el 2017, amb el nou forfet, li costarà 6 euros.



Es duplica la itinerància de dades a Andorra



Des del 15 de juny, les dades demostren que la connexió de 'roaming' a Internet dels visitants s'ha incrementat gairebé el doble respecte de les últimes setmanes. Casadevall ha explicat que "s'està treballant amb els operadors espanyols perquè, com a mínim, tinguin una tarifa diària que sigui assequible". Vodafone ofereix una tarifa d'entre 12-15 euros diaris i ho inclou tot, mentre que Movistar i Orange estan treballant per tenir una tarifa diària de cara a finals d'any i més econòmica que la de Vodafone.