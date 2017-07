Els bancs del país inicien els programes de pràctiques d'estiu per a joves

Els eventuals podran fer estades en diferents departaments i en el cas d'Andbank també incorpora joves per fer estades d'entre 6 mesos i un any

Actualitzada 03/07/2017 a les 18:29

Amb l'arribada del mes de juliol els bancs del país han iniciat els seus programes d'incorporació d'eventuals d'estiu dirigits a joves que podran fer estades a les entitats.



MoraBanc ha incorporat 22 joves per fer tasques de suport durant l’època de vacances. Aquests interins col·laboraran en diferents departaments dins del programa d’estades que ofereix el banc. L'entitat va iniciar el programa d’estades professionals als mesos d’estiu a l’any 1998 i actualment aquestes estades són una bona oportunitat per als joves d’Andorra per conèixer com funciona el món professional fent tasques relacionades amb els estudis que estan cursant.



En el cas d'Andbank, avui ha acollit els 26 joves que inicien el programa de pràctiques d’estiu emmarcat dins l’Andbank Trainee Program. Segons han informat mitjançant un comunicat, d’aquests joves, 22 estaran a les oficines del país i 4 a les diferents filials de l’entitat. En aquesta tercera edició, a més de les places d’estiu, s’incorporaran 8 joves que formaran part del programa de llarga durada que comprèn estades d’entre 6 mesos i un any. Aquests joves compartiran el seu dia a dia amb l’equip de professionals dels diferents departaments de serveis centrals i oficines de l’entitat, integrant-se al món laboral i en concret al sector bancari, alhora que reforçaran els equips realitzant tasques de suport. Andbank inicia aquest programa amb l’objectiu que els joves candidats obtinguin experiència pràctica, completin la seva formació i aconsegueixin un currículum més sòlid en el moment d’incorporar-se al mercat laboral. Així mateix, es pretén ajudar-los en l’orientació, aprenentatge i preparació per la seva carrera professional.



Pel què fa a Crèdit Andorrà ha informat que un total de 42 joves han començat avui les estades d'estiu una iniciativa de caràcter formatiu que el banc impulsa des de l’any 1978. Els joves, que estan cursant estudis superiors (grau universitari, postgrau o màster), tenen l’oportunitat de treballar a diferents oficines i departaments de l’entitat financera. Crèdit Andorrà va iniciar aquest programa amb quatre joves i, des de llavors, cada estiu acull estudiants de diferents disciplines amb l’objectiu de donar-los l’opció de poder desenvolupar els seus coneixements i d’adquirir experiència, fonamental a l’hora d’incorporar-se definitivament al mercat laboral. Des dels inicis, han estat més de 1.000 les places que s’han ofert en el marc d’aquesta iniciativa. Les estades d’estiu tenen l’objectiu de fomentar la formació i d’establir vincles entre el món professional i l’universitari, com a via per promoure el progrés personal dels joves i el desenvolupament social i econòmic col·lectiu. Aquestes estades d’estiu se sumen al programa anual de beques de postgrau de la Fundació Crèdit Andorrà per estudiar en universitats de tot el món. L’objectiu últim és fomentar l’educació com a motor generador de l’Andorra del futur.



De la seva banda, Vall Banc ha indicat que acull 22 joves estudiants universitaris del país en el programa d’eventuals d’estiu de l’entitat per implementar la seva formació en l’àmbit professional en el sector bancari. Les estades, dirigides a estudiants universitaris del país, comencen avui i tenen una durada de dos mesos i s’emmarquen en la estratègia formativa del banc d’unir recerca i creació de talent de persones residents a Andorra. En aquest sentit han recordat que uns dels eixos fonamentals del pla estratègic del banc és el pla de formació professional en el sector bancari, el pla de recerca de talent en professionals i estudiants del país i el pla de contractació de personal. Hem de valorar molt positivamentl’ increment del 33 % de plantilla respecte al mes de setembre passat.