El PS diu que la FIS no pot influir en la legalitat

El conseller general Pere López creu que el Govern no pot avalar aixecar la plataforma basant-se només en la carta de l’organització

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López creu que la Federació Internacional d’Esquí (FIS) “no pot condicionar la legalitat” a Andorra pel que fa a l’aixecament de la plataforma de Soldeu per acollir la Copa del Món d’esquí. López explica que “digui el que digui la FIS, la legalitat al nostre país s’acorda al Consell General”.

El conseller socialdemòcrata va fer aquestes declaracions després que Govern donés per tancada dimecres la polèmica per la construcció de la plataforma esquiable i l’aparcament de Soldeu. L’executiu va avalar la carta de l’organisme internacional que va fer pública el comú de Canillo.