22 joves s'incorporen a l'equip de MoraBanc durant els mesos d'estiu

Actualitzada 03/07/2017 a les 12:44

22 joves s’han incorporat avui a l’equip de professionals de MoraBanc per fer tasques de suport durant l’època de vacances. Aquests interins col·laboraran en diferents departaments dins del programa d’estades que ofereix el banc.



MoraBanc va iniciar el programa d’estades professionals als mesos d’estiu a l’any 1998 i actualment aquestes estades són una bona oportunitat per als joves d’Andorra per conèixer com funciona el món professional fent tasques relacionades amb els estudis que estan cursant.