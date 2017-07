El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, espera lligar abans que s’acabi l’estiu la continuïtat de la companyia fins al 2019

El Govern espera signar a final d’estiu un nou contracte amb el Cirque du Soleil perquè la companyia canadenca continuï actuant al país durant els pròxims dos estius. Així ho va explicar el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, abans de l’actuació inaugural de la companyia amb l’entrega d’Scalada Stelar. L’espectacle continuaria tenint, segons Camp, un format exclusiu i, per tant, no es podria veure en cap altre lloc que no sigui el Principat.

“Confio que a final d’estiu com a màxim puguem tancar l’acord”, va dir Camp. El titular de Turisme i Comerç va justificar la voluntat que el