Capesa no aprova l'ampliació de capital d'1,3 milions per finançar els dipòsits d'aigua

Capesa no ha aprovat l’ampliació de capital d’1,3 milions per pagar els dipòsits d’aigua. L’assemblea extraordinària celebrada dijous no va assolir el quòrum necessari per tirar endavant l’ampliació, que havien d’assumir els ciutadans d’Escaldes-Engordany i el comú. D’aquesta manera, ara la companyia haurà de recórrer a finançament extern a partir de préstecs bancaris que es podran retornar si la junta aprova una nova ampliació.

El president de Capesa en funcions, Eduard López Mirmi, va explicar que es podrà treballar igualment “amb tranquil·litat”, ja que el milió i escaig no era necessari “de cop”. Segons va detallar, no hi va haver quòrum