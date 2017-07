El polític denuncia “la submissió” a Espanya i afirma que “aquí sembla que mana Madrid”

El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, va carregar ahir contra el ministre portaveu, Jordi Cinca, el qual va instar-lo a aportar proves a la justícia de les declaracions en què afirmava que la policia espanyola es va endur les dades dels comptes de tots els clients de BPA. En declaracions als periodistes després de la reunió que el consell nacional del partit va mantenir ahir al matí, l’excap de Govern va replicar que “jo no he de rebre lliçons d’andorranitat ni de responsabilitat institucional del ministre portaveu”. “Al ministre que té problemes judicials només li he de