Sant Julià engegarà l'activitat del ràfting el març del 2018

L’activitat formarà part del paquet de Naturlandia i el comú li reservarà unes quantes places del pàrquing de l’avinguda Rocafort

El comú ha previst que les obres per al condicionament del riu per a la pràctica del ràfting comencin al setembre i que la nova activitat estigui en funcionament a partir del març de l’any vinent. El projecte passa perquè al març, segons fonts properes al comú, s’engegui i s’allargui fins a l’octubre. Es tracta del calendari habitual als indrets del Pirineu on ja s’està practicant ràfting amb assiduïtat. Aquest període de vuit mesos acaba sent bàsicament de sis perquè n’hi ha un parell, coincidint amb el desgel de la primavera, que l’increment de cabal del riu fa que s’hagi