Espot anuncia que es contractaran més treballadors per cobrir nits i caps de setmana

El Govern té previst ampliar el nombre de treballadors que presten el servei d’atenció domiciliària i no descarta externalitzar-lo en determinades circumstàncies si augmenta la demanda. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va afirmar ahir que “la idea és potenciar molt més l’atenció domiciliària” un cop l’executiu ja hagi assumit plenament la competència del servei, i en aquest sentit va anunciar que “previsiblement s’hauran d’incorporar nous recursos humans” i “plantejar la via de l’externalització a empreses privades” per tal de cobrir els torns de nit i de cap de setmana. Dues solucions que es produirien ja de