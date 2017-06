La UH preveu fregar el ple amb el Cirque du Soleil i la BTT

El president de la Unió Hotelera adverteix que a les parròquies altes “els hotels estan tancant”

La Unió Hotelera (UH) preveu que aquest cap de setmana l’ocupació sigui pràcticament total a les parròquies centrals, “en part per l’estrena del Cirque du Soleil”, va indicar el president, Manel Ara. L’associació també preveu una bona ocupació a les valls del nord per la Copa del Món de BTT que es disputa al Bike Park de Vallnord. “L’oferta cultural i esportiva farà que com a mínim a Andorra la Vella i Escaldes estiguem fregant la plena ocupació i segur que a la Massana també serà bona”, va explicar Ara.

Des del sector, però, alerten que les xifres del mes de