Bomosa renuncia a l'ecohostal a la Baronia i acorda amb el comú deixar la concessió

La concessionària i el comú han signat una rescissió de contracte de mutu acord

La fins ara adjudicatària de l’alberg de la Baronia ha renunciat a la concessió que li va ser atorgada fa un any, després que el projecte per fer-hi el nou ecohostal no hagi aconseguit disposar de garanties legals. La concessió (que va fer-se a Bomosa, Bio Bio i Roc Boi) ha signat un adeu de mutu acord amb el comú d’Encamp, segons confirma el cònsol major, Jordi Torres. L’ús que es volia donar als terrenys comunals del costat de l’alberg amb la construcció de cúpules geodèsiques no està previst a la legislació.

Torres explica que l’adjudicatària confiava que hi hauria una