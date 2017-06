Som com Som vol que la llei d'igualtat deixi canviar el nom als transsexuals

Perea és partidari d’establir una sèrie de protocols per modificar la inscripció al registre

L’associació de defensa dels drets del col·lectiu LGBTI Som com Som proposa que la llei d’igualtat que s’està elaborant prevegi que les persones transsexuals disposin d’una sèrie de protocols que els permeti canviar-se el nom al Registre Civil.

El president de Som com Som al Principat, Carles Perea, reclama que la normativa reguli el canvi de nom en aquest supòsit, de manera que s’estableixin una sèrie de requisits que permetin la modificació registral i la tramitació dels documents identificatius corresponents si s’acredita que hi ha un diagnòstic de disfòria de gènere i s’ha seguit un procés de transició durant un període,