Govern preveu incrementar la plantilla del SAD i no descarta externalitzar-lo

L'executiu assumeix els set treballadors del SAAS i incorporarà els dels comuns abans de mitjans de juliol

Govern preveu incrementar la plantilla del SAAD i no descarta externalitzar-ho Un moment de la signatura del conveni entre el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, per al traspàs del servei d'atenció a domicili. ANA

Actualitzada 29/06/2017 a les 14:25

El Govern té voluntat de potenciar molt més el servei d'atenció domiciliària, estenent-lo als caps de setmana i en horari nocturn, motiu pel qual la plantilla es pot veure incrementada per atendre les necessitats del servei. Així ho ha explicat el ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, que tampoc ha descartat que es pugui externalitzar una part, de manera que sigui assumit per una empresa.



Així, avui s'ha signat el conveni perquè a partir de mitjans de juliol el Govern assumeixi de manera efectiva tota l'atenció domiciliària. A través d'aquest conveni el Govern assumeix els set treballadors del SAAS, l'1 de juliol incorporarà els de sis comuns i a mitjans de juliol s'espera incorporar els d'Encamp. D’aquesta manera, tal com ha comentat Espot es donarà un servei que suposarà una atenció "centralitzada i unificada".



El ministre ha assegurat que s’han mantingut les condicions de treball d’aquestes persones, ja que el coordinador farà les mateixes tasques que feia fins ara, i els drets que tenien consolidats se’ls respecta. A més, ha remarcat que en el futur podrien incorporar-se al pla de pensions dels funcionaris i a la mútua. El que sí que podran patir es alguna modificació horària en la seva jornada laboral, en funció de les necessitats del servei.



D’aquesta manera, i un cop s’incorporin els treballadors dels comuns, el Govern comptarà amb 33 treballadors per atendre aquest servei, tal com ja es va informar. A més, Espot ha reiterat que de cara a l’usuari no ha de suposar cap canvi, ja que fins i tot es respectarà que puguin ser atesos per les mateixes persones. En el cas concret dels treballadors del SAAS, fins ara donaven servei, per exemple, a Sant Julià de Lòria i ho continuaran fent. Tal com ha manifestat el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, “té més sentit” que aquest servei passi a dependre d’Afers Socials i ha celebrat la signatura d’aquest conveni.