Es crearà la biblioteca gastronòmica Joan Berenguer

Actualitzada 29/06/2017 a les 06:47

Redacció Andorra la Vella

Joan Andoni Azurmendi, vocal de la Unió Hotelera (UH), va anunciar que la biblioteca particular del gastrònom i crític gastronòmic Joan Berenguer serà el punt de partida amb el qual es començarà la nova “Biblioteca de gastronomia i restauració Joan Berenguer”. Azurmendi va explicar que la idea li va venir després que la vídua del crític, que va morir el mes d’abril, no sabés què fer amb tots els llibres i aleshores “vam pensar que seria una gran idea poder fer una biblioteca de referència gastronòmica i posar-li el seu nom”.

El vocal de la UH va comentar que la seu serà la mateixa Unió Hotelera i que ja tenen els llibres, ara han de començar a classificar-los i arxivar-los. “Volem obrir-la a entitats privades i públiques perquè ens ajudin a fer-la més gran i que acabi esdevenint un autèntic referent del país”, va comentar Azurmendi. La idea és que es pugui inaugurar a final d’any però volen fer-ho junt amb la nova Associació de Professionals de la Gastronomia d’Andor­ra, una entitat de nova creació que agruparà els cuiners, els sommeliers i els pastissers del país, però que té voluntat d’ampliar-se a tots els sectors de la restauració. Azurmendi va assegurar que li hauria agradat molt a Berenguer i per això encara es dubta si també li posaran el seu nom.