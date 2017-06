L’executiu passa pàgina del conflicte per la plataforma de Soldeu després de la carta de la FIS

El Govern dona per tancada la polèmica per la construcció de la plataforma esquiable i l’aparcament de Soldeu, després que el comú de Canillo hagi fet pública una carta de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) en què sosté que “sense aquesta plataforma, la pista de l’Avet no pot acollir cap cursa masculina de la Copa del Món ni finals que necessitin dues pistes simultànies i més espai per al públic” i, per tant, el projecte plantejat per Ensisa i el comú “cobreix tots els requisits tècnics per fer curses de primer nivell mundial a l’Avet”. El ministre portaveu, Jordi Cinca,