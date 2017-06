Condemnats quatre joves per robar cerveses i 2.300 euros del magatzem d'un restaurant

Actualitzada 29/06/2017 a les 06:49

El Tribunal de Corts va condemnar ahir quatre joves andorrans per furtar de manera continuada en un restaurant de l’avinguda Meritxell. Els magistrats consideren provat que es van endur cerveses del magatzem del restaurant i que van robar 2.300 euros de la caixa. Un d’ells va ser condemnat a 18 mesos de presó condicional per un delicte major de furt. Dos joves més van ser sentenciats a deu mesos de presó condicional i un d’ells també haurà de pagar una multa de 300 euros. Al quart assaltant, que durant el judici va ser declarat en rebel·lia, se li va imposar una pena de 10 mesos de presó ferma i una multa de 300 euros.

D’altra banda, el tribunal també va condemnar ahir a 2 anys i 6 mesos de presó una dona resident de nacionalitat espanyola que va intentar accedir al Principat en turisme particular amb 50 grams de diferents tipus de drogues. Un veí de la Seu també va ser condemnat a 3 anys de presó –dos de ferms i un condicional– per posseir 25 grams de cocaïna.