Catorzena edició de la càtedra de pensament cristià sobre Europa

Actualitzada 29/06/2017 a les 06:46

Dissabte vinent se celebra la 14a edició de la càtedra de pensament cristià al Centre Cultural i de Congressos Lauredià. L’esdeveniment tindrà lloc sota el títol L’humanisme europeu: les nostres arrels, en què les arrels catòliques de l’humanisme europeu i la participació de la tradició judeocristiana en la configuració d’Europa seran els temes de formació i de debat que tractaran aquest any. Els dos ponents convidats són l’escriptor portuguès Gabriel Magalhaes, autor de diversos assajos sobre Espanya i Portugal, i el catedràtic de filosofia mallorquí Gabriel Amengual.

L’esdeveniment està organitzat pel Bisbat d’Urgell i enguany es pretén reflexionar i aprofundir en l’Europa de la llibertat, de la igualtat i de la fraternitat. Al mateix temps, es discutirà sobre valors com, per exemple, la justícia social, la solidaritat i la pau. L’acte inaugural estarà presidit pel Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.