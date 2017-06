L’ens considera que el Principat compleix “àmpliament” en matèria d’intercanvi fiscal

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) situa Andorra entre els països que respecten “àmpliament” l’intercanvi d’informació fiscal. És un canvi significatiu en la qualificació del Principat, que fins ara formava part dels països que estaven classificats com a “parcialment complidors”.

Es tracta d’un pas endavant ja que tant l’OCDE com la Unió Europea (UE) exigeixen obtenir la qualificació d’“àmpliament complidor” en els àmbits de transparència i d’intercanvi d’informació perquè no siguin inclosos a les llistes de països no cooperants en matèria fiscal. De fet, Brussel·les està elaborant una llista que està previst que es publiqui a final