15 mesos de presó condicional per robar cable de coure

Els dos condemnats van sostreure el material d’un hotel en obres per després revendre’l

El Tribunal de Corts va condemnar ahir a 15 mesos de presó condicional dos residents portuguesos per haver robat cable de coure d’un hotel en obres a Escaldes-Engordany. A més, també hauran d’indemnitzar econòmicament l’empresa afectada.

Els fets van tenir lloc l’abril del 2014, quan els dos homes van entrar diverses vegades a un hotel en obres d’Escaldes-Engordany per sostreure el cable de coure per després vendre’l a una empresa de Santa Coloma. La fiscalia demanava divuit mesos de presó condicional per a cadascun dels acusats en considerar provat que van ser més d’un els furts que van realitzar a l’hotel.