Un venedor de tabac es nega a ser extradit

Al·lega a Corts que no ha comès cap delicte i que d’haver-ho fet s’hauria realitzat a Andorra

El lletrat del venedor de tabac del Pas de la Casa detingut el març passat en el marc d’una operació contra el contraban coordinada per les policies andorrana i francesa va advertir ahir que l’autorització d’extradició a França atorgada pel Govern no compliria els requisits que marca la llei. Ho va fer en el marc de la vista que es va celebrar al Tribunal de Corts, que haurà de decidir si s’extradiu l’home, un resident de nacionalitat portuguesa. Les autoritats gal·les el reclamen per jutjar-lo per dos delictes: un per formar part d’una trama de contrabandistes de mercaderies sensibles (tabac)

