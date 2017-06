Un resident condemnat a 14 anys per abusar sexualment de la filla es nega a ser extradit a Espanya

Actualitzada 28/06/2017 a les 07:27

Gerard del Castillo Andorra la Vella

L’advocat d’un resident gallec de 45 anys es va oposar ahir a l’ordre d’extradició a Espanya del seu client, condemnat a catorze anys i mig de presó per haver abusat sexualment de la filla quan tenia entre set i nou anys durant les estades que feia amb el pare a Andorra. El lletrat no és partidari de l’extradició en considerar que les autoritats judicials espanyoles han negat al seu client el dret a la presumpció d’innocència per la indeguda pràctica de la prova al judici oral celebrat a la Audiència Nacional de l’Estat veí del sud. El defensor va recordar que el condemnat ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional espanyol per la vulneració d’aquest dret fonamental en què es reclama, si s’admet a tràmit, la suspensió de la condemna. El lletrat va demanar al Tribunal de Corts que revoqui l’extradició en espera que el Tribunal Constitucional espa­nyol resolgui el recurs.

La fiscalia es va mostrar d’acord amb la resolució d’extradició perquè la condemna és superior als quatre mesos que requereix la llei, i va indicar que per molt que s’hagi adreçat un recurs al Constitucional, la mera presentació no suposa la suspensió de la condemna. Respecte a la vulneració del dret a la presumpció d’innocència, va recordar que els fets no es jutgen a Andorra.

L’home va ser condemnat per l’Audiència Nacional a 23 anys de presó, però el Tribunal Suprem la va reduir a catorze i mig. Els abusos es van produir entre el 2006 i el 2008, quan la víctima, que va néixer a Vigo el 1999, venia a passar les vacances a Andorra amb el pare. La menor estava sota la tutela del govern de Madrid.

