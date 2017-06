“Trencalòs... i acció!”

El PACT-Andorra vetlla per la conservació d’aquest ocell necròfag i ha instal·lat càmeres d’alta definició que serviran per fer-ne una pel·lícula.

Des de fa anys, el PACT-Andorra (pla d’actuacions per la conservació del trencalòs) monitoritza els nius de l’única parella estable de trencalòs que hi ha al país. La primera càmera es va instal·lar el 2011 i les imatges no eren de gaire qualitat, però des d’aleshores l’esforç i la inversió econòmica han permès tenir una càmera rotatòria d’alta definició que dona una visió perfecta de tot el que passa en el dia a dia d’aquest ocell necròfag que està en perill d’extinció i que, malgrat ser natural del Pirineu, ha costat molts anys que arreli al país. Amb vista al

