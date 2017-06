Actualitzada 28/06/2017 a les 06:51

Els bombers van presentar ahir el pla de seguretat durant la celebració de l’espectacle Scalada Stelar, a càrrec del Cirque du Soleil. El cos va publicar una imatge al compte de Twitter en què membres del cos van assistir a la instal·lació per veure-la de primera mà i preveure les accions previstes per vetllar per la seguretat dels assistents a l’espectacle que començarà l’1 de juliol.