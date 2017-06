L'OCDE situa Andorra entre els països que respecten àmpliament l'intercanvi d'informació fiscal

L'organització internacional constata que en els últims quinze mesos s'han constatat "progressos massius"

Panamà, Guatemala i Micronèsia han sortit d'una de les "llistes negres" del Fòrum Global sobre la Transparència Fiscal, que examina el compliment en los últims quinze mesos del criteri d'intercanvi d'informació sobre demanda (EOIR). Trinitat i Tobago és l'únic país que figura en aquesta "llista negra" per incomplir l'EOIR i sis jurisdiccions més (Anguila, Curaçao, Indonèsia, San Martín, Turquia i les Illes Marshall) estan en una "llista gris" per respectar-ho només "parcialment", ha indicat aquest dimecres la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que acull el Fòrum Global.



L'OCDE destaca que en los últims quinze meses s'han constatat "progressos massius", al publicar els resultats d'un examen provisional d'aquest estàndard, en el marc de la missió que li hauria encomanat el G20 (grup de països desenvolupats i emergents) de cara a la cimera que se celebrarà el 7 i 8 de juliol en Hamburg (Alemanya).



Els més significatius són els de Panamà, Guatemala i Micronèsia, que han passat d'incomplir l'EOIR a complir-lo "àmpliament". Set jurisdiccions més, que es consideraven "parcialment" conformes amb aquest estàndard, també ho respecten ara "àmpliament": Andorra, Antigua i Barbuda, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Samoa i els Emirats Àrabs Units. A més, tres més que no tenien cap qualificació -el Líban, Nauru i Vanuatu- han obtingut la "d'àmpliament conformes".



L'OCDE destaca l'impuls global que han donat al procés en favor d'una major transparència fiscal les revelacions a la premsa dels coneguts com a 'papers de Panamà' sobre els mecanismes d'ocultació massius en aquest país. Respecte a això, assenyala que Panamà ha tirat endavant "accions significatives per complir plenament el seu compromís d'ajustar-se a l'estàndard i de corregir les errades que s'havien detectat".



En concret, a més de ratificar la convenció multilateral sobre assistència mútua en matèria fiscal, que entra en vigor el mes que ve, ha adoptat mesures per obligar a les empreses a conservar registres comptables d'almenys cinc anys. També ha clarificat la legislació per anular algunes accions anònimes, ha reforçat les autoritats de control amb sancions "substancials" pels intermediaris que no compleixin amb les seves obligacions d'oferir les informacions que se'ls demanin, i ha començat una neteja de societats inactives en el seu registre públic.



L'OCDE precisa que Panamà també es va comprometre el 2016 a aplicar l'estàndard internacional per a l'intercanvi automàtic d'informació fiscal, un mecanisme que s'ha d'activar no només quan un altre país li faci una demanda específica.