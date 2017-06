Conferència sobre inversió a llarg termini de Crèdit Andorrà

Actualitzada 28/06/2017 a les 06:52

El Grup Crèdit Andorrà ha arribat a un acord amb la gestora Cobas Asset Management per a l’assessorament financer en renda variable europea de determinats organismes d’inversió col·lectiva gestionats pel grup. Aquest acord permetrà oferir als clients uns nous serveis i productes dins de la seva oferta de valor en la gestió value. Amb motiu d’aquest acord, Crèdit Andorrà ha organitzat per demà una conferència sobre inversió a llarg termini titulada Inversió en valor: una filosofia per aconseguir rendiments sostinguts. Serà a càrrec de Francisco García Paramés, CEO de Cobas Asset Management, que explicarà als assistents la tècnica i l’estil de gestió que utilitza per aconseguir la màxima rendibilitat en les inversions, basats en l’aplicació dels principis de l’escola de valor (Graham, Buffett, Peter Lynch) i tenint en compte el coneixement dels cicles econòmics. La conferència, oberta a tothom que hi estigui interessat, tindrà lloc a les 19 hores, a l’edifici Crèdit Centre.