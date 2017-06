Declara la família de l'expresident de Pescanova per presumpte blanqueig al país

Actualitzada 27/06/2017 a les 06:46

Rosario Andrade Detrell, esposa de l’expresident de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, i els dos fills de la parella van declarar ahir com a investigats davant l’Audiència Nacional per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Segons el diari gallec La Voz de Galícia, la família de l’expresident de Pescanova hauria arribat a tenir fins a tres milions d’euros al Principat. Segons el rotatiu, els acusats van explicar davant del jutge de l’Audiència Nacional, José de la Mata, que l’origen dels diners provenia dels ingressos procedents de la cria i la venda de cavalls i de premis en metàl·lic que els fills havien rebut per la seva participació en competicions. La família va justificar que va enviar aquests diners a Andorra per “por” a un corralito financer a causa de la crisi econòmica que patia Espanya. Els familiars de l’expresident de Pescanova van dir que Manuel Fernández no estava al corrent dels ingressos en bancs andorrans.