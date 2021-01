Actualitzada 17/01/2021 a les 08:47

“[Sobre la taxa dels gossos] La gent no entén a què correspon aquesta taxa, perquè et diuen que ells ja recullen”



Josep Majoral, Cònsol major de Sant Julià



Si la població no comprèn la finalitat d’un impost, és feina dels mandataris explicar-la bé.