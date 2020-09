Actualitzada 15/09/2020 a les 06:34

“En lloc de pensar que hi ha 100 alumnes que no aniran a classe ens hem de felicitar pels més d’11.000 que sí”



Ester Vilarrubla, Ministra d’Educació



Sempre és millor veure el got mig ple però la realitat segueix sent la mateixa.