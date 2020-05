Actualitzada 02/05/2020 a les 06:47

Estic decebut perquè se’ns han comunicat decisions [sobre com finalitzar la lliga ACB] i no se’ns ha pres en compte per a res”



Nacho Llovet, Jugador del BC MoraBanc Andorra

Té raó de queixar-se. Sense els jugadors no hi ha lliga