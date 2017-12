Actualitzada 27/12/2017 a les 06:46

Malgrat les queixes i demandes que hem fet, sembla que ara no hi hagi un altre lloc on es pugui fer [l’heliport]”



Alfons Miralles, Portaveu veïns Tresoles



Després del Patapou i la Comella, sumar una tercera ubicació fallida potser ja seria massa.