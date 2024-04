“Si no estimes el teu equip és difícil liderar-lo correctament”

Treballa amb diferents empreses del país. Demà a les 19.00 h presenta el llibre ‘Liderazgo 19 hábitos + 71 claves’ a l’FNAC de Pyrénées. Els primers 2.400 exemplars ja estan distribuïts i se n’han imprès 1.000 més.

La seva llarga experiència en llocs de direcció l’ha portat a escriure el llibre? Per què? Sí, al llarg de totes aquestes experiències personals he anat recopilant molta informació i he volgut plasmar la meva experiència i els coneixements en un llibre per a tota aquella gent que pugui estar interessada en temes de lideratge. Quins hàbits s’han de seguir per exercir un bon lideratge? Un d’ells seria practicar la meditació, que tothom entén com fer ioga o mindfulness, però també pot ser anar a fer surf a Sant Sebastià. Aquest pensament contemplatiu quan abaixes el ritme d’idees i pensaments genera molta autoconfiança